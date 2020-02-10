Самолет Петербург-Екатеринбург вернулся в Пулково из-за технических проблем

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:23:13+03:00

Через полчаса после вылета лайнер сделал петлю над Тосно и благополучно приземлился

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Другого самолета придется ждать пассажирам рейса «Санкт-Петербург-Екатеринбург» авиакомпании «Победа». Лайнер, на котором они вылетели по маршруту изначально, вернулся обратно в Пулково из-за технических проблем.

- Экипаж рейса DP515 доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

По некоторым данным, опасения экипажа вызвала трещина на стекле кабины пилотов, возникшая сразу после взлета. Летчики решили не рисковать и вернуть самолет на землю.

По расписанию, рейс DP515 должен был вылететь в Екатеринбург в 23:50 9 февраля, но поднялся в небо ровно в полночь понедельника. Согласно треку пути, указанному на сервисе Flightradar24, лайнер шел в сторону Кировска, над поселком Приладожский в Ленобласти сделал поворот на 90градусов, долетел до Тосно, развернулся и таким же путем пришел в Пулково.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Сейчас вопросом отправки пассажиров в столицу Урала занимается авиакомпания.

ИСТОЧНИК KP.RU