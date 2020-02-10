2020-02-10T08:23:13+03:00
Происшествия

Самолет Петербург-Екатеринбург вернулся в Пулково из-за технических проблем

Через полчаса после вылета лайнер сделал петлю над Тосно и благополучно приземлился
Петр КИБЕР
Поделиться:
Рейс до Екатеринбурга вернулся в Пулково из-за технической неисправности.Рейс до Екатеринбурга вернулся в Пулково из-за технической неисправности.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Другого самолета придется ждать пассажирам рейса «Санкт-Петербург-Екатеринбург» авиакомпании «Победа». Лайнер, на котором они вылетели по маршруту изначально, вернулся обратно в Пулково из-за технических проблем.

- Экипаж рейса DP515 доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

По некоторым данным, опасения экипажа вызвала трещина на стекле кабины пилотов, возникшая сразу после взлета. Летчики решили не рисковать и вернуть самолет на землю.

По расписанию, рейс DP515 должен был вылететь в Екатеринбург в 23:50 9 февраля, но поднялся в небо ровно в полночь понедельника. Согласно треку пути, указанному на сервисе Flightradar24, лайнер шел в сторону Кировска, над поселком Приладожский в Ленобласти сделал поворот на 90градусов, долетел до Тосно, развернулся и таким же путем пришел в Пулково.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Сейчас вопросом отправки пассажиров в столицу Урала занимается авиакомпания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Невском районе на видео попали горевшие ночью три соседние иномарки
Из-за ряда трагедий МЧС вновь предупреждает об опасности выхода на лед
Сильный ветер, дождь и тепло: 10 февраля в Петербурге ожидается до +3...+4 градусов
Самолет Петербург-Екатеринбург вернулся в Пулково из-за технических проблем
«Малыш в жутком стрессе»: в Петербурге семимесячного щенка хозяева бросили из-за квартирного вопроса
Мужчина пытался сжечь двоих бездомных в Полежаевском парке в Санкт-Петербурге
«Ушел, только когда забрали удочку и санки» в соцсетях появилось видео «спасения» невозмутимого рыбака со льда Дудергофского канала
Спасатели нашли тело 22-летней девушки, пропавшей после корпоратива в Санкт-Петербурге
«Зенит» обыграл ЦСКА на товарищеском матче в Испании
Четверо мужчин избили 24-летнюю девушку-кассира из-за бутылки водки в Ленобласти
Женщина на «Мерседесе» впечатала двух пешеходов в забор на набережной Ново-Адмиралтейского канала
Полиция проверила семью, на которую из-за «избиения ребенка» пожаловалась блогерша из Петербурга
Скрывалась от полиции четыре года и погибла под завалом: скелет женщины нашли под грудой строительного мусора в Петербурге
Больше 300 мин и снарядов вывезли в январе из Петербурга и Ленобласти
Пенсионер устроил дома склад незаконного оружия
«Выход на лед смертельно опасен»: МЧС рассылает петербуржцам предупреждения на мобильные телефоны
Коллекционные монеты стоимостью около 400 000 рублей украли из СКК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге
Каршеринг влетел в снегоуборочную машину в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Трое бандитов расстреляли автомобиль жителя Ленобласти из самодельного дробовика
38 пожарных тушили горящий склад в центре Санкт-Петербурга
«Вечеринка юристов» Legal Street уйдет с улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 9 февраля в Санкт-Петербурге: в город возвращается весна
90-летняя петербурженка погибла в пожаре в квартире в Красногвардейском районе
Охотник спас от бродячих собак косулю, которая вмерзла в ледяное озеро в Ленобласти
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой
Количество электричек из Петербурга в Ораниенбаум могут увеличить
Ревнивый мужчина расстрелял бывшую возлюбленную в Колпино
Главу МО Петербурга исключат из партии за подпольное казино в его квартире