Сильный ветер, дождь и тепло: 10 февраля в Петербурге ожидается до +3...+4 градусов

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:43:09+03:00

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Небольшие морозы, посетившие Петербург «с визитом» на минувшей неделе, не стали предвестником прихода настоящей зимы, а вновь отступили. В город на Неве вернулось весеннее тепло. Так, в понедельник, петербуржцев ждет почти весенняя погода. А вдобавок и сильный ветер.

- 10 февраля ожидается облачность, морось. Утром и днем мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, южный, с порывами до сильного. Температура воздуха +1...+3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет сильно понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причиной очередного изменения погоды и возвращения климатической весны, стал очередной, «мощный и глубокий» циклон, который идет на Север европейской части России. Об этом в своем «Фейсбуке» сообщает метеоролог Михаил Леус и обещает до +4 градусов в Петербурге и до 5 тепла в Ленобласти.

Именно циклон станет причиной резкого усиления ветра, а также самого низкого давления (728 мм ртутного столба) за последние 50 лет. Метеозависимым людям будет сегодня непросто.

Синоптики объясняют происходящее очередным циклоном. Фото: facebook.com/people/Михаил-Леус

ИСТОЧНИК KP.RU