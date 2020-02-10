2020-02-10T08:43:09+03:00
Общество

Сильный ветер, дождь и тепло: 10 февраля в Петербурге ожидается до +3...+4 градусов

Из-за мощного и глубокого циклона в город вернется климатическая весна
Петр КИБЕР
Поделиться:
Вместо снега в феврале над Петербургом опять идет дождь.Вместо снега в феврале над Петербургом опять идет дождь.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Небольшие морозы, посетившие Петербург «с визитом» на минувшей неделе, не стали предвестником прихода настоящей зимы, а вновь отступили. В город на Неве вернулось весеннее тепло. Так, в понедельник, петербуржцев ждет почти весенняя погода. А вдобавок и сильный ветер.

- 10 февраля ожидается облачность, морось. Утром и днем мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, южный, с порывами до сильного. Температура воздуха +1...+3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет сильно понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причиной очередного изменения погоды и возвращения климатической весны, стал очередной, «мощный и глубокий» циклон, который идет на Север европейской части России. Об этом в своем «Фейсбуке» сообщает метеоролог Михаил Леус и обещает до +4 градусов в Петербурге и до 5 тепла в Ленобласти.

Именно циклон станет причиной резкого усиления ветра, а также самого низкого давления (728 мм ртутного столба) за последние 50 лет. Метеозависимым людям будет сегодня непросто.

Синоптики объясняют происходящее очередным циклоном. Фото: facebook.com/people/Михаил-Леус

Синоптики объясняют происходящее очередным циклоном. Фото: facebook.com/people/Михаил-Леус

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Невском районе на видео попали горевшие ночью три соседние иномарки
Из-за ряда трагедий МЧС вновь предупреждает об опасности выхода на лед
Сильный ветер, дождь и тепло: 10 февраля в Петербурге ожидается до +3...+4 градусов
Самолет Петербург-Екатеринбург вернулся в Пулково из-за технических проблем
«Малыш в жутком стрессе»: в Петербурге семимесячного щенка хозяева бросили из-за квартирного вопроса
Мужчина пытался сжечь двоих бездомных в Полежаевском парке в Санкт-Петербурге
«Ушел, только когда забрали удочку и санки» в соцсетях появилось видео «спасения» невозмутимого рыбака со льда Дудергофского канала
Спасатели нашли тело 22-летней девушки, пропавшей после корпоратива в Санкт-Петербурге
«Зенит» обыграл ЦСКА на товарищеском матче в Испании
Четверо мужчин избили 24-летнюю девушку-кассира из-за бутылки водки в Ленобласти
Женщина на «Мерседесе» впечатала двух пешеходов в забор на набережной Ново-Адмиралтейского канала
Полиция проверила семью, на которую из-за «избиения ребенка» пожаловалась блогерша из Петербурга
Скрывалась от полиции четыре года и погибла под завалом: скелет женщины нашли под грудой строительного мусора в Петербурге
Больше 300 мин и снарядов вывезли в январе из Петербурга и Ленобласти
Пенсионер устроил дома склад незаконного оружия
«Выход на лед смертельно опасен»: МЧС рассылает петербуржцам предупреждения на мобильные телефоны
Коллекционные монеты стоимостью около 400 000 рублей украли из СКК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге
Каршеринг влетел в снегоуборочную машину в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Трое бандитов расстреляли автомобиль жителя Ленобласти из самодельного дробовика
38 пожарных тушили горящий склад в центре Санкт-Петербурга
«Вечеринка юристов» Legal Street уйдет с улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 9 февраля в Санкт-Петербурге: в город возвращается весна
90-летняя петербурженка погибла в пожаре в квартире в Красногвардейском районе
Охотник спас от бродячих собак косулю, которая вмерзла в ледяное озеро в Ленобласти
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой
Количество электричек из Петербурга в Ораниенбаум могут увеличить
Ревнивый мужчина расстрелял бывшую возлюбленную в Колпино
Главу МО Петербурга исключат из партии за подпольное казино в его квартире