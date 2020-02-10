В Невском районе на видео попали горевшие ночью три соседние иномарки
Очередные сгоревшие машины пополнили статистику инцидентов, на которые выезжали спасатели петербургского управления МЧС. Вечером 9 февраля их вызвали в Приморский район города, где на Шуваловском проспекте полыхал BMW.
- В 22:28 поступило сообщение о пожаре. В автомобиле BMW выгорел отсек двигателя. В 22:40 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
А через три часа, но у же в Невском районе вновь полыхали иномарки. Теперь ЧП произошло на улице Бабушкина. У дома номер 105 загорелась припаркованная KIA. У нее, также как и у BMW, полностью выгорел моторный отсек.
А попутно огонь подплавил и стоявшие по бокам две других легковушки - одну корейскую а другую немецкую. Не считая финансовых потерь владельцев авто, пострадавших в инциденте не оказалось.
Причины пожаров установят дознаватели.
На улице Бабушкина в Петербурге полыхали иномарки..Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU