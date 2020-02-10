В Невском районе на видео попали горевшие ночью три соседние иномарки

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:24:43+03:00

А в Приморском от огня пострадал мотор BMW

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Очередные сгоревшие машины пополнили статистику инцидентов, на которые выезжали спасатели петербургского управления МЧС. Вечером 9 февраля их вызвали в Приморский район города, где на Шуваловском проспекте полыхал BMW.

- В 22:28 поступило сообщение о пожаре. В автомобиле BMW выгорел отсек двигателя. В 22:40 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

А через три часа, но у же в Невском районе вновь полыхали иномарки. Теперь ЧП произошло на улице Бабушкина. У дома номер 105 загорелась припаркованная KIA. У нее, также как и у BMW, полностью выгорел моторный отсек.

А попутно огонь подплавил и стоявшие по бокам две других легковушки - одну корейскую а другую немецкую. Не считая финансовых потерь владельцев авто, пострадавших в инциденте не оказалось.

Причины пожаров установят дознаватели.

На улице Бабушкина в Петербурге полыхали иномарки..Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU