МЧС предупреждает об опасности на дорогах из-за непогоды

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:55:14+03:00

10 февраля в Петербурге и Ленобласти обещают гололед, мокрый снег с дождем и сильный ветер

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На Петербург и Ленинградскую область надвигается непогода. Синоптики, а вслед за ними и МЧС объявили «желтый» уровень опасности, что говорит об угрозе здоровью людей. В первую очередь ее несет сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Тяжко будет и на дорогах. Причиной тому гололед и мокрый снег с дождем.

- Понедельник в Петербурге будет тяжелым. Утром и днем 10 февраля ожидается мокрый снег с дождем, а также усиление южного и юго-западного ветра до 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица,- сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Горожанам советуют закрыть окна и двери, убрать с балконов вещи, которые может сдуть вниз. При нахождении на улице самим поглядывать наверх и стараться не ходить вдоль домов и мимо деревьев. Также стоит опасаться «самопадающих» рекламных щитов и дорожных знаков.

Водителям необходимо снизить скорость, держать дистанцию и интервал с соседями по дороге. Не стоит забывать включать фары и обязательно пристегивать ремень. Парковать авто лучше на открытом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU