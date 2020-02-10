В центре Петербурга задержали подгулявшего молодого «мажора»из Москвы на красном Bentley

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:46:16+03:00

Мужчина был недоволен действиями полицейских и устроил им скандал [видео]

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Не так, как ожидалось, завершились выходные в Петербурге для молодого жителя Москвы, приехавшего покутить в Северную столицу на красном Bentley. Элитную иномарку, с водителем и двумя дамами в салоне, задержали утром субботы сотрудники ГИБДД.

- Вот, такого мажора из Москвы оформили инспекторы ДПС ОГИБДД по Центральному району. Заявка поступила от очевидцев, которые предположили, что за рулем а/м находится водитель в наркотическом опьянении, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».

На видео оперативной съемки видно, как молодой мужчина резко общается с сотрудниками дорожной полиции, а потом, потеряв терпение, начинает их оскорблять. Тест ан наркотики он проходить отказался.

В салоне машины в момент задержания сидели две девушки. Они рассказали, что познакомились с молодым человеком в ночном клубе. При них он не пил, поэтому дамы были уверены, что мужчина трезв. В итоге подружки отправились домой на такси, а красный Bentley с белорусскими номерами уехал на эвакуаторе на штрафстоянку. Водителю было выписано несколько протоколов.

Выходные в Петербурге прошли не так для жителя Москвы. Фото: vk.com/dorinspb

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/759821" frameborder="0"></iframe> В Петербурге задержали молодого мажора из Москвы на красном Bentley.Видео: ВК "Дорожный инспектор" В видео опечатка! Год рождения 1990!

ИСТОЧНИК KP.RU