Два человека погибли в лобовом ДТП с лесовозом в Ленобласти

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:01:37+03:00

На заснеженной трассе грузовик вылетел на встречку и смял две легковушки

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Непогода и сложная обстановка на дорогах, о которой предупреждали синоптики и МЧС, принесла первые трагические результаты. Утром 10 февраля на трассе Огоньки-Толоконниково лесовоз столкнулся с двум я легковушками.

- Около 9:00 в Выборгском районе Ленинградской области у поселка Красносельское водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом ( лесовоз), на правом закруглении совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2114 и «Ниссаном», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петребургу и Ленинградской области.

И если японский кроссовер выбросило в кювет со смятым «носом», то «Ладу» разнесло в клочья. Двое мужчин 30-35 лет на вид погибли на месте. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Личность всех устанавливается. Обстоятельства смертельного ДТП, а также виновника установят дознаватели ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU