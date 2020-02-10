2020-02-10T13:35:09+03:00
Общество

С треснувшего льда у парка 300-летия спасатели сняли 25 рыбаков

Несмотря на запрет, любители зимнего лова упорно идут на промысел рискую жизнями
Петр КИБЕР
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В нынешнем году лед не такой крепкий, как в прошлом. Но рыбаки упорно идут на промысел.В нынешнем году лед не такой крепкий, как в прошлом. Но рыбаки упорно идут на промысел.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Две трагедии, унесшие жизнь трех человек только за минувшие выходные, ничему не учат. Несмотря на строжайший запрет выходя на лед, петербургским спасателям пришлось срочно заводить двигатель судна на воздушной полушке. Причиной стали 25 рыбаков, уплывавших на отколовшейся льдине в Финский залив.

- Во время мониторинга акватории спасатели заметили на льду Финского залива близ ЗСД группу рыбаков, находящихся в опасной зоне между промоинами, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Дрейфовали «папанинцы» неподалеку от побережья парка 300-летия. При этом по тонкому льду залива уже прошла приличная трещина. Однако истосковавшиеся по подледному лову рыбаки так и продолжали сидеть с удочками.

Во избежание беды их всех вывезли на берег. Там спасатели провели с рыболовами душещипательную беседу об опасности выхода на лед водоемов и отпустили.

Напомним, что в Петербурге действует запрет выхода на лед. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей. Получили это наказание рыбаки, или нет - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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