2020-02-10T14:43:34+03:00
Происшествия

В квартире на Ланском шоссе жена убила мужа одним ударом

Мужчина скончался в больнице
Степан СТЕПАНОВ
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Жена зарезала мужа во время ссоры в Петербурге.Жена зарезала мужа во время ссоры в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Семейные посиделки с употреблением алкогольных напитков закончились трагедией в одной из квартир дома 16/4 по Ланскому шоссе. Вечером 9 февраля на этот адрес были вызваны врачи и полиция, после чего задержали 45-летнюю хозяйку. Именно ее подозревают в убийстве ее мужа.

- По предварительным данным, безработная женщина распивала с супругом и около 18.00 у них возникла ссора, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Подозреваемая схватилась за нож и вонзила его ему в грудь, задев сердце.

Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где он умер. С места трагедии изъято пять ножей.

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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