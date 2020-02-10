Уборщик из Пулково украл брендовый женский пуховик за 33 тысячи рублей
В неприятности с законом влип 26-летний мигрант, который работал уборщиком в Пулково. Протирая полы аэропорта, мужчина увидел красивый и дорогой пуховик, на который и позарился. Но пропажу обнаружила хозяйка куртки. Она и пошла в полицию.
- К стражам правопорядка в аэропорту «Пулково» обратилась местная жительница с просьбой оказать содействие в розыске ее брендового пуховика, который она оставила в тележке для вещей на привокзальной площади, - сообщает пресс-служба регионального управления транспортной полиции.
Украденную вещь дама оценила в 33 тысячи рублей.
Отсмотрев видео с камер наблюдения, полицейские нашли злоумышленника. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчине приглянулась красивая вещь и он решил подарить ее жене.
Теперь, по статье «Кража», уборщику грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU