2020-02-10T14:57:39+03:00
Происшествия

Уборщик из Пулково украл брендовый женский пуховик за 33 тысячи рублей

Похитителем оказался 26-летний мигрант
Петр КИБЕР
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За кражу пуховика уборщик из Пулково может получить пять лет тюрьмы.За кражу пуховика уборщик из Пулково может получить пять лет тюрьмы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В неприятности с законом влип 26-летний мигрант, который работал уборщиком в Пулково. Протирая полы аэропорта, мужчина увидел красивый и дорогой пуховик, на который и позарился. Но пропажу обнаружила хозяйка куртки. Она и пошла в полицию.

- К стражам правопорядка в аэропорту «Пулково» обратилась местная жительница с просьбой оказать содействие в розыске ее брендового пуховика, который она оставила в тележке для вещей на привокзальной площади, - сообщает пресс-служба регионального управления транспортной полиции.

Украденную вещь дама оценила в 33 тысячи рублей.

Отсмотрев видео с камер наблюдения, полицейские нашли злоумышленника. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчине приглянулась красивая вещь и он решил подарить ее жене.

Теперь, по статье «Кража», уборщику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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