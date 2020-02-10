2020-02-10T16:47:08+03:00
Происшествия

Учительница сообщила в полицию о школьнике, которого из-за плохой успеваемости избила мать

Теперь семьей заинтересовались правоохранительные и надзорные органы
Петр КИБЕР
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Полиция разбирается в истории с избиением школьника.Полиция разбирается в истории с избиением школьника.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургские полицейские проводят проверку по факту избиения подростка, о котором заявила его учительница. Классный руководитель одной из городских школ набрала «112» и сообщила, что ее 15-летний подопечный пришел на учебу с разодранным лицом.

- Травмы на лице школьника заметила его учительница, после чего откровенно пообщалась с подростком и решила довести информацию до органов правопорядка, - пишут «Невские новости».

По данным издания, подозрения подтвердились частично. Полицейские пообщались с мамой ученика и та признала, что действительно поругалась с сыном. Причиной стала плохая успеваемость ребенка в учебе.

В порыве эмоций, мать расцарапала лицо ребенку. При этом медики обнаружили у подростка еще и застарелые гематомы. То есть побои могли быть систематическими. Так это или нет, сейчас выясняет полиция. Пока школьник находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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