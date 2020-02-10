2020-02-10T17:07:54+03:00
Происшествия

У 10-летней девочки в Петербурге без присутствия родителей насильно взяли анализ на коронавирус

С жалобой к детскому омбудсмену обратилась мать ребенка
Петр КИБЕР
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У маленькой петербурженки без ведома родителей взяли анализы на коронавирус.У маленькой петербурженки без ведома родителей взяли анализы на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Коронавирус, свирепствующий в Китае, привел к массовым проверкам на заразу туристов, вернувшихся из путешествия в эту восточную страну. Медштаб,к примеру, развернут в аэропорту Пулково. Но иногда специалисты перегибают палку. Так, они, без ведома родителей, взяли анализы у 10-летней девочки, которая была дома одна. На ситуацию пожаловалась мама ребенка.

- По словам матери, поводом для неожиданного визита стало недавнее путешествие юной дочери в Китай. С тех пор прошла неделя. За это время с семьей никто не связывался, не приглашал ни на какие медицинские проверки. А 30 января около 19 часов люди в защитных масках стояли на пороге их квартиры, - сообщается на сайте уполномоченого по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

При этом сотрудников городского управления Роспотребнадзора, а это были именно они, не смутило отсутствие дома родителей девочки. «Явились люди в белых халатах и без согласия взяли биоматериалы у моей 10-летней дочери», - возмущается мать ребенка.

В Роспотребнадзоре признали, что нарушение было и пообещали наказать виновных. А маме девочки, в свою очередь, стоит научить дочь не открывать дверь незнакомцам, - отмечает детский омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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