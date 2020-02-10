2020-02-10T19:17:58+03:00
Общество

Спасатели МЧС предупреждают о шквальном ветре, надвигающемся на Петербург

Порывы юго-западного ветра будут достигать ночью до 15 м/с
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Погода на 11 февраля в Петербурге готовит горожанам очередные ненастья.Погода на 11 февраля в Петербурге готовит горожанам очередные ненастья.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Спасатели МЧС предупредили жителей Петербурга о шквальном ветре ночью во вторник 11 февраля. Также в городе обещают теплую погоду с «сюрпризами» в виде дождя и мокрого снега.

- 11 февраля ночью в Санкт-Петербурге ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15 м/с, - передает ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днем во вторник прогнозируют от +1 до +3 градусов тепла. Осадки в виде снега и дождя обещают все же небольшие, но местами умеренные. Атмосферное давление будет повышаться. Солнца ждать не стоит.

Чтобы сильный ветер не причинил никому вреда, спасатели советуют закрыть все окна в доме, поставить машину в гараж или подальше от деревьев и шатких конструкций. Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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