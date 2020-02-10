2020-02-10T19:39:19+03:00
Происшествия

BMW влетел в несколько машин на Васильевском острове и невозмутимо подался в бега

Из-за действий неадекватного водителя пострадали два человека
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге BMW устроил несколько ДТП на 22-й линии Васильевского острова. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге BMW устроил несколько ДТП на 22-й линии Васильевского острова. Фото: vk.com/spb_today
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К вечеру 10 февраля BMW X5 устроил массовый переполох в Василеостровском районе, влетев в несколько машин на 22-й линии В.О. Сначала он въехал в одно, предположительно, припаркованное авто и продолжил свой путь как ни в чем не бывало. На перекрестке с Большим проспектом В.О. иномарка «собрала» еще один транспорт – «Рено Логан», который после жесткого удара отлетел в маршрутку. Водитель BMW и не подумал останавливаться и потихоньку поехал дальше. Номера и дальнейший маршрут машины тут же запомнили очевидцы, так что поймать ее не составило труда.

- В результате аварий пострадали двое мужчин 33 и 37 лет, находившихся в автомобиле «Рено». При попытке скрыться с места последнего происшествия водителя BMW задержали. Сейчас его доставили в полицию для разбирательств, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП все еще проводится тщательная проверка. Известно, что задержанному водителю 55 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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