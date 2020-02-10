Пьяный петербуржец вызвал врачей скорой помощи и сломал нос их водителю

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:01:39+03:00

В центре Петербурга на водителя скорой помощи накинулся с кулаками пьяный мужчина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина хотел помочь своему другу, повредившему ногу на Лиговском проспекте, но внезапно стал агрессивно себя вести

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Ночью 10 февраля врачи скорой помощи приехали к одному из домов на Лиговском проспекте по очередному вызову, который внезапно закончился дракой. Медиков позвал на помощь пьяный товарищ бедолаги, повредившего на улице ногу. Когда бригада приехала на место и принялась опрашивать пострадавшего мужчину, горе-друг внезапно повел себя агрессивно. Слово за слово началась драка.

- Он нанес телесные повреждения водителю «скорой». Медицинские работники, увидев драку, сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего в течение трех минут на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали нападавшего и передали его в местный отдел полиции, - передает пресс-служба ФГКУ УВО войск Нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

У избитого водителя диагностировали сотрясение головного мозга и перелом носа. Он написал на пьяного драчуна заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU