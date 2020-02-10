Десять петербургских фонтанов восстановят в 2020 году

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:19:45+03:00

В Смольном рассказали о деньгах, которые выделят на восстановление и содержание фонтанов, а также на эксплуатацию туалетов в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Стало известно, какие неработающие городские фонтаны «оживут» в 2020 году. Напомним, работами по их восстановлению занимается «Водоканал». 10 февраля в Смольном утвердили субсидии на возмещение затрат предприятию на эксплуатацию фонтанов, а также общественных туалетов.

Всего реконструкция ждет 68 объектов. Ремонтные работы продлятся вплоть до 2024 года. А в 2020 году горожан уже порадуют десять восстановленных фонтанов.

- Это фонтаны в Пушкине у дома №1 на Академическом проспекте, у Российской национальной библиотеки, на площади Победы, у дома №41 на Лермонтовском проспекте, на улице Щербакова у дома №4/18, возле дома №32 на Каменноостровском проспекте, «У торга» в Зеленогорске, а также на Лесном проспекте у дома №61. Десятым станет главный фонтан Московского парка Победы «Слава»,- сообщают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что на содержание всех петербургских фонтанов в 2020 году выделят из бюджета 223,1 млн рублей. А эксплуатация туалетов обойдется в 240 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU