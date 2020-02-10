25 тысяч петербуржцев рискуют своей жизнью из-за парковки на опасных территориях теплосетей

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:39:49+03:00

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Сотрудники «Теплосети Санкт-Петербурга» прошлись с рейдом по многим городским точкам, где водители паркуют свой транспорт на потенциально опасных местах – на территории охранных зон тепловых сетей. Оказалось, в зоне риска более 25 тысяч горожан.

Обвариться в случае ЧП в городе можно, например, на проспекте стачек у дома №99, где находится торгово-развлекательный комплекс. Парковка ТРК расположена прямо над инженерными сетями. Еще один потенциально опасный объект располагается возле корпуса №2 дома №19 на улице Варшавской. Местные активисты больше 10 лет борются с нелегальной парковкой, которую создали в охранной зоне теплосетей.

- Организация автостоянки в таких зонах является грубым игнорированием норм безопасности и действующего законодательства. О фактах нарушения специалисты предприятия уведомили администрации районов Санкт-Петербурга и собственников земельных участков, - рассказывают в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Петербуржцев просят не испытывать судьбу и не парковаться на крышках люков и рядом с наземными трубопроводами.

ИСТОЧНИК KP.RU