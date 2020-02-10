2020-02-10T21:01:56+03:00
Дом. Семья

Петербургские лисята со своей мамой попали в призеры конкурса «Фотоловушка-2019»

На фотографии уставшая, но счастливая лисица-мать навещает своих малышей у норы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге уставшая лисица-мать со своими лисятами попали в фотоловушку и стали призерами почетного национального конкурса. Фото: gov.spb.ruВ Петербурге уставшая лисица-мать со своими лисятами попали в фотоловушку и стали призерами почетного национального конкурса. Фото: gov.spb.ru
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Фотография довольных петербургских лисят со своей матерью попала в призеры национального конкурса «Фотоловушка-2019». На снимке, который назвали «Уставшая, но счастливая» запечатлены рыжие зверята на территории одного из городских заказников. Под объектив спрятанной камеры попало целое семейство – на фото видно, как лисица-мать навещает своих отпрысков возле норы.

- Снимок представили в номинации «Хищники». Он вошел в число призеров. К слову, в числе экспертов почетного конкурса значатся представители АНО «Дальневосточные леопарды», Центра «Амурский тигр», WWF России и многие другие специалисты, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Судя по дате, фотографию сделали еще жарким днем 28 мая 2019 года. Не зря милый снимок приберегли до конкурса.

Кстати, эта не единственная фотоловушка Дирекции особо охраняемых природных территорий – всего их восемь. Скрытые камеры используют не для любования зверями, а для учета численности потомства животных, наблюдений за их суточной активностью, а также фиксации и пресечения действий браконьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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