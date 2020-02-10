Полиция разыскивает водителя «Рено», который устроил смертельную аварию на КАД и скрылся
Полиция разыскивает неустановленного водителя «Рено Меган», который влетел в попутную «Ладу» на КАД и скрылся. Страшная авария произошла 10 февраля около 20:30 во Всеволожском районе на внешнем кольце трассы на 111 километре. От удара отечественную легковушку со всей мощи отбросило на водоналивное ограждение. К сожалению, в машине на месте ДТП погибла пенсионерка. Водитель чудом уцелела.
- За рулем ВАЗ-21112 находилась 57-летняя женщина. Ее стаж идет с 2000 года. Водителя госпитализировали в больницу в состоянии тяжелой степени. Ее пассажирка погибла на месте от полученных травм. Она была на заднем сиденье. Сейчас ее личность устанавливается. На вид женщине около 70 лет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По факту ДТП все еще проводится проверка. Водитель скрывшегося автомобиля объявлен в розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU