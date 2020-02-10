2020-02-10T22:55:12+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает водителя «Рено», который устроил смертельную аварию на КАД и скрылся

Иномарка въехала «Ладу» и та на скорости отлетела на водоналивное ограждение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти на КАД "Рено" влетел в "Ладу" и скрылся с места ДТП.В Ленобласти на КАД "Рено" влетел в "Ладу" и скрылся с места ДТП.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция разыскивает неустановленного водителя «Рено Меган», который влетел в попутную «Ладу» на КАД и скрылся. Страшная авария произошла 10 февраля около 20:30 во Всеволожском районе на внешнем кольце трассы на 111 километре. От удара отечественную легковушку со всей мощи отбросило на водоналивное ограждение. К сожалению, в машине на месте ДТП погибла пенсионерка. Водитель чудом уцелела.

- За рулем ВАЗ-21112 находилась 57-летняя женщина. Ее стаж идет с 2000 года. Водителя госпитализировали в больницу в состоянии тяжелой степени. Ее пассажирка погибла на месте от полученных травм. Она была на заднем сиденье. Сейчас ее личность устанавливается. На вид женщине около 70 лет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП все еще проводится проверка. Водитель скрывшегося автомобиля объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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