В Кудрово торопливая школьница кинулась под колеса автомобиля
В сообществе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» появилась пугающая запись с видеорегистратора машины, которая чуть не наехала на маленькую школьницу, торопившуюся перебежать дорогу в неположенном месте.
По словам водителя, все произошло возле дома №14 на улице Пражской около 7 утра. На видеозаписи видно, как девочка движется к припаркованным автомобилям, а потом молнией вылетает на проезжую часть прямо под колеса движущейся машины. К счастью, мужчина за рулем чудом успел затормозить, после чего испуганный ребенок отскочил от транспорта, а затем все же перебежал на другую сторону улицы.
Петербуржцы единодушно испугались за девочку. Фото: vk.com/kudrovolife
- Водители, будьте бдительны – в Кудрово девочка бросается под колеса! Родители, напомните правила поведения на дорогах своим детям. Всем добра, - написал очевидец.
Некоторые комментаторы публикации принялись ругать родителей школьницы, другие же взялись за саму девочку, советуя взрослым брать ремень. Кто-то и вовсе обвинил во всем отсутствие безопасной городской среды в Кудрово.
В Кудрово школьница бросилась под колеса машины.
ИСТОЧНИК KP.RU