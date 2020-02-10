В Кудрово торопливая школьница кинулась под колеса автомобиля

10 Февр. 2020 2020-02-10T23:17:59+03:00

В Кудрово школьница чуть не попала под колеса автомобиля, желая перебежать дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/kudrovolife

Девочка хотела перебежать дорогу в неположенном месте и чуть не попала под колеса машины

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В сообществе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» появилась пугающая запись с видеорегистратора машины, которая чуть не наехала на маленькую школьницу, торопившуюся перебежать дорогу в неположенном месте.

По словам водителя, все произошло возле дома №14 на улице Пражской около 7 утра. На видеозаписи видно, как девочка движется к припаркованным автомобилям, а потом молнией вылетает на проезжую часть прямо под колеса движущейся машины. К счастью, мужчина за рулем чудом успел затормозить, после чего испуганный ребенок отскочил от транспорта, а затем все же перебежал на другую сторону улицы.

Петербуржцы единодушно испугались за девочку. Фото: vk.com/kudrovolife

- Водители, будьте бдительны – в Кудрово девочка бросается под колеса! Родители, напомните правила поведения на дорогах своим детям. Всем добра, - написал очевидец.

Некоторые комментаторы публикации принялись ругать родителей школьницы, другие же взялись за саму девочку, советуя взрослым брать ремень. Кто-то и вовсе обвинил во всем отсутствие безопасной городской среды в Кудрово.

В Кудрово школьница бросилась под колеса машины.

ИСТОЧНИК KP.RU