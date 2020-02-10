2020-02-10T23:17:59+03:00
Общество

В Кудрово торопливая школьница кинулась под колеса автомобиля

Девочка хотела перебежать дорогу в неположенном месте и чуть не попала под колеса машины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Кудрово школьница чуть не попала под колеса автомобиля, желая перебежать дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/kudrovolifeВ Кудрово школьница чуть не попала под колеса автомобиля, желая перебежать дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/kudrovolife
Изменить размер текста:

В сообществе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» появилась пугающая запись с видеорегистратора машины, которая чуть не наехала на маленькую школьницу, торопившуюся перебежать дорогу в неположенном месте.

По словам водителя, все произошло возле дома №14 на улице Пражской около 7 утра. На видеозаписи видно, как девочка движется к припаркованным автомобилям, а потом молнией вылетает на проезжую часть прямо под колеса движущейся машины. К счастью, мужчина за рулем чудом успел затормозить, после чего испуганный ребенок отскочил от транспорта, а затем все же перебежал на другую сторону улицы.

Петербуржцы единодушно испугались за девочку. Фото: vk.com/kudrovolife

Петербуржцы единодушно испугались за девочку. Фото: vk.com/kudrovolife

- Водители, будьте бдительны – в Кудрово девочка бросается под колеса! Родители, напомните правила поведения на дорогах своим детям. Всем добра, - написал очевидец.

Некоторые комментаторы публикации принялись ругать родителей школьницы, другие же взялись за саму девочку, советуя взрослым брать ремень. Кто-то и вовсе обвинил во всем отсутствие безопасной городской среды в Кудрово.

В Кудрово школьница бросилась под колеса машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Территория успеха»: Петербургская гимназия №56 отметила 30-летний юбилей
Появилось видео погони на Дворцовой площади с участием пьяного лихача и инспекторов ДПС
В Кудрово торопливая школьница кинулась под колеса автомобиля
Полиция разыскивает водителя «Рено», который устроил смертельную аварию на КАД и скрылся
Движение по 32 улицам на Крестовском острове временно ограничат из-за Евро-2020
«Митькам» отдали в безвозмездное пользование их арт-центр на улице Марата
16-летний студент колледжа в Ленобласти умер на уроке физкультуры
Петербургские лисята со своей мамой попали в призеры конкурса «Фотоловушка-2019»
25 тысяч петербуржцев рискуют своей жизнью из-за парковки на опасных территориях теплосетей
Десять петербургских фонтанов восстановят в 2020 году
Пьяный петербуржец вызвал врачей скорой помощи и сломал нос их водителю
BMW влетел в несколько машин на Васильевском острове и невозмутимо подался в бега
Спасатели МЧС предупреждают о шквальном ветре, надвигающемся на Петербург
Образ Людмилы Вербицкой не дают использовать в проекте «Давайте говорить как петербуржцы»
Сообщение блогерши о насилии над ребенком в Петербурге проверил общественный совет МВД
Мы их спасаем, а они идут и идут: в петербургском МЧС рассказали о происшествиях на воде
У 10-летней девочки в Петербурге без присутствия родителей насильно взяли анализ на коронавирус