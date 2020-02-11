Депутаты ЗакСа придумали, как заставить петербургских водителей оплачивать парковки

11 Февр. 2020 2020-02-11T01:34:18+03:00

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Депутаты ЗакСа вновь пытаются решить проблему неоплаты парковки в центре Петербурга. Выписывать штрафы нарушителям сейчас обязаны городские чиновники. Но базу автомобилистов ведет ГИБДД, которая относится к федеральной структуре. Получается, что из-за этого несоответствия невозможно составить протокол, так как не хватает информации об автовладельце. У чиновников есть лишь номер машины нарушителя.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Новая попытка депутатов ЗакСа научить Смольный штрафовать за неоплату парковки 00:00 00:00

Денис Четырбок, депутат ЗакСа Северной столицы, в эфире радио «КП-Петербург» на 92.0 FM рассказал, что из-за хитрецов, неоплачивающих парковку, в городском бюджете сотни миллионов рублей недополученных доходов. Помочь наказывать водителей-уклонистов призвана отдельная федеральная поправка.

- Мы предлагаем сосредоточиться на выработке персонального регламента, по которому ГИБДД будет предоставлять часть персональных данных в наш региональный орган, где и будет составляться протокол на нарушителя. Чиновникам станут известны ФИО водителя, регистрационный номер машины, а также адрес регистрации владельца авто.

В противовес инициативе парламентариев выступил юрист и глава Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов. По его словам, фантазии и мечтания депутатов «умрут» в Госдуме.

- Вот на что угодно готов поспорить! Ведь из всего этого есть простой выход – передать именно ГИБДД на законодательном уровне полномочия выписывать штрафы за парковку. Сделайте штраф федеральным. Чиновники «стучат» на нарушителей в ГИБДД и там уже принимают дальнейшее решение о наказании. И не надо никому передавать персональные данные, - уверен Холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU