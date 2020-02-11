2020-02-11T01:56:44+03:00
Происшествия

Браконьеры хладнокровно убили беременную лосиху в лесном массиве Приозерского района

Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти браконьерам грозит уголовное дело за убийство беременной лосихи. Фото: vk.com/ohotnadzor47В Ленобласти браконьерам грозит уголовное дело за убийство беременной лосихи. Фото: vk.com/ohotnadzor47
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В лесном массиве Приозерского района, неподалеку от поселка Саперный, жестокие браконьеры застрелили беременную самку лося. Выстрелы услышал егерь местного военно-охотничьего общества ночью с 9 на 10 февраля. Он доложил обо всем инспекторам Охотнадзора и те незамедлительно помчались искать несчастное животное.

- Судя по следам, есть основания полагать, что рядом с лосихой было три автомобиля, один из которых непосредственно попал в поле зрения. В нем лежало оружие. Чуть позже в лесу обнаружили место убойки, шкуру и эмбрион, а также разделанную тушу убитого животного, подготовленную к транспортировке, - рассказали в пресс-службе Охотнадзора Ленобласти в официальной группе во «Вконтакте».

На место происшествия прибыли полицейские. По их словам, налицо явные признаки наличия состава преступления – незаконной охоты. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении браконьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Браконьеры хладнокровно убили беременную лосиху в лесном массиве Приозерского района
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