2020-02-11T08:25:47+03:00
Происшествия

На КАДе насмерть разбился 18-летний бесправник на BMW

Ночью иномарка на полном ходу влетела в КАМАЗ дорожной службы, пострадал рабочий
Петр КИБЕР
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На КАДе насмерть разбился молодой водитель иномарки.На КАДе насмерть разбился молодой водитель иномарки.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Очередное серьезное и смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. На этот раз трагедия случилась на КАДе, где в КАМАЗ дорожных служб на полном ходу влетел BMW X3. Все произошло около 4:30 утра 11 февраля.

- На 115 километре внешнего кольца во Всеволожском районе Ленобласти водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем BMW, в левой полосе движения совершил наезд на стоящий КАМАЗ, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Удар был сильнейшим. 28-летний дорожный рабочий, находившийся в кузове грузовика, получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован на скорой помощи.

А вот молодому водителю престижной иномарки прибывшие медики помочь ничем уже не смогли. От тяжелейших травм 18-летний парень погиб на месте. Впоследствии выяснилось, что водительских прав у него никогда не было.

В обстоятельствах и причинах смертельного ДТП разбираются дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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