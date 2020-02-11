Дождь, мокрый снег и до +5 градусов: погода на вторник, 11 февраля, в Санкт-Петербурге
В Петербурге опять непогода. Второй день на улице немного штормит. Вместо февральских морозов, в самом «лютом» месяце зимы с неба идет дождь, а за окном завывает резкий, порывистый ветер.
- 11 февраля ожидается пасмурная погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный и юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток +1...+3, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.
При этом на том же сайте онлайн-термометр показывает утром вторника +4,1 градус. А ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус и вовсе обещает до 5 тепла.
- Санкт-Петербург будет ощущать влияние южной, теплой части мощного циклонического вихря. Температура воздуха +3…+5°, по области 0…+5°. Атмосферное давление будет расти и составит 735 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, - пишет синоптик на своей страничке в «Фейсбуке».
Надо сказать, что Северная столица может побить еще один температурный рекорд. Прошлый в +5,2 градуса был установлен в 2015 году. И сейчас до этой отметки не так уж много.
ИСТОЧНИК KP.RU