Такси вылетело на автобусную остановку на Индустриальном проспекте

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:53:30+03:00

На углу Хасанской и Индустриального такси улетело в остановку. Фото: vk.com/spb_today

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Только благодаря тому, что был ранний час, удалось избежать жертв и пострадавших в ДТП, произошедшем на углу Индустриального проспекта и Хасанской улицы. Здесь столкнулись иномарка и машина такси. Последняя от удара вылетела на автобусную остановку.

- У перекрестка Индустриального и Хасанской, такси вылетело в остановку. Вторая машина «в тотал», все живы, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, столкновение произошло около 6 часов утра и лишь поэтому на остановке было немноголюдно. Впрочем, точных данных из ГИБДД пока нет.

Примерно в это же время на улице Передовиков произошло другое ДТП. Водитель автобуса ПАЗ, поворачивающий направо, не пропустил пешехода идущего по «зебре». В итоге 32-летний мужчина получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU