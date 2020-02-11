2020-02-11T09:11:30+03:00
Общество

В Сестрорецке открылся роддом, которого ждали 30 лет

Пока что здание ввели в эксплуатацию, а принимать пациентов здесь начнут ближе к концу года
Петр КИБЕР
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В Сестрорецке снова появился роддом. Старый был закрыт больше 30 лет назад.В Сестрорецке снова появился роддом. Старый был закрыт больше 30 лет назад.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт-Петербурга дал разрешение на ввод в эксплуатацию сразу двух медучреждений в административном центре Курортного района - Сестрорецке. Одно из них - амбулатория, а второе - долгожданный роддом, без которого город жил больше 30 лет. Все это время, после закрытия старого, женщин возили рожать за десятки километров в Кронштадт или Петербург.

- Амбулатория и роддом расположены на смежных земельных участках: улица Пограничников, дом 4, строение 1 и 2, а также улица Пограничников, дом 2, строение 1, и представляют собой единый больничный комплекс (многопрофильная клиника «Сестрорецкая»), - сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.

В состав клиники входят: родильное отделение; хирургическое (гинекологическое отделение); отделение реабилитации и восстановительного лечения; отделение анестезиологии и реанимации; консультативно-диагностическое отделение; женская консультация. Всего в комплексе предусмотрено 74 койко-места.

Пока что здания лишь приняты Госстройнадзором, а принимать первых пациентов здесь планируют во 2-3 квартале 2020 года.

Количество рабочих мест – 239 человек. Общий объем инвестиций в строительство составил около миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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