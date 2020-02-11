«Газель» провалилась под тонкий лед в Мурино

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:13:28+03:00

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Утро в Мурино, Всеволожского района Ленобласти, началось со спасательной операции. На улице Чарушенской недалеко от дома номер 10, около 9 часов во вторник, 11 февраля, «Газель» провалилась под тонкий лед в образовавшееся «озеро» во дворе. Благо, глубина оказалась не большая и автомобиль погрузился в воду по кабину, накренившись на право.

- Люди ничему не учатся, даже на чужих ошибках. Все равно будут идти на лед, в любую погоду и ничего их не остановит. Каждый думает, что именно с ним не случится не приятность, - возмутились горожане в соцсети.

Чтобы достать, увязший в гигантской луже, «Газель», водители на помощь пригнали грузовик, к которому прицепили трос. Однако вытянуть такую махину оказалось тоже не просто.

Также петербуржцы пошутили в сети о том, что каток прямо во дворе, далеко не у каждого есть. «Даже в элитных районах такого нет».

"Газель" провалилась на льду в Мурино .

ИСТОЧНИК KP.RU