2020-02-11T10:36:39+03:00
Происшествия

Ночью в Петербурге сгорела машина главного инспектора УФСИН Ленобласти

На камеры слежения с парковки попал незнакомый мужчина
Лилия КОЗЛОВА
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Машина главного инспектора УФСИН Ленобласти сгорела в ночном пожареМашина главного инспектора УФСИН Ленобласти сгорела в ночном пожареФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Невском районе Петербурга в ночь на понедельник, 10 февраля, во дворе дома 105, корпус 2 по улице Бабушкина горели две машины. Одна из них, «Киа», принадлежит 29-летней главному инспектору УФСИН России по Ленинградской области. Вторая – 38-летней женщине, живущей по соседству.

- Сообщение о возгорании на телефон экстренных служб поступило в 02:13 часов. Прибывшие на место происшествие спасатели увидели горящие «Киа Спортейдж» и «Хендай Крета», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В результате, у «Киа» выгорел моторный отсек. У второго автомобиля выгорела левая сторона моторного отсека, капот. Из людей от огня никто не пострадал, общий материальный ущерб составил более двух миллионов рублей.

Полиция прибыла на место пожара, опросила свидетелей, а также изъяла видео запись из камеры. На ней видно, что в 2:01 на парковку зашел неизвестный мужчина, ушел он в 2:11 часов. Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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