Житель Кудрово кастетом переломал черепа собутыльникам, которых заподозрил в краже

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:11:38+03:00

Оба потерпевших оказались в больнице, а драчун - в полиции

Изменить размер текста: A A

Полиция Василеостровского района задержала безработного жителя Кудрово, который, будучи в съемной квартире, сильно избил двух приятелей. Их мужчина заподозрил в краже, а кровь и эмоции подогрело выпитое спиртное. При этом сам драчун и позвонил в полицию.

- В 8:34 10 февраля поступило сообщение от мужчины 1985 года рождения, который заявил, что двое знакомых хотели его обокрасть, а он их «вырубил», - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов оперативники обнаружили последствия бурного застолья, а также самого звонившего и двух сильно избитых мужчин. Увидев проломленный череп одного из них, полицейские срочно выхвали скорую.

Позднее медики диагностировали, открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева с переходом на височную кость и основание черепа, перелом передней стенки лобной пазухи, перелом левой скуловой дуги, перелом костей носа и множественные раны лица.

Второй раненный получил перелом носа и сотрясение мозга.

Избивавший их мужчина пояснил, что делал это руками и кастетом. Сейчас хулиган задержан, ему грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU