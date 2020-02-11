Развращавшего малолетних петербурженок в соцсетях нашли в Мордовии

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:12:36+03:00

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Полиция Калининского района Петербурга спустя пять месяцев нашла подозреваемого в развращении малолеток с помощью социальных сетей. В середине августа 2019 года к правоохранителям обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала о неизвестном «интернет-друге» ее дочери и подружки.

- По словам женщины, 9 августа неизвестный совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери и ее подружки. Обеим девочкам по 14 лет. Некто скрывался под именем «Иван Иванов», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция провела проверку и совместно с сотрудниками полиции республике Мордовия задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный жители из села Белозерье.

Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде. За откровенное общение со школьницами парню грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU