2020-02-11T11:32:12+03:00
Общество

Руферы забрались на крышу Главного штаба Эрмитажа в Петербурге

Четверо молодых людей устроили забег по скользкой поверхности кровли [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Руферы забрались на крышу Главного штаба в ПетербургеРуферы забрались на крышу Главного штаба в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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В Петербурге руферы как-то умудрились забраться на крышу одного из самых известных зданий города – Главного штаба Эрмитажа. Во вторник, 11 февраля, в сети появилось видео, на котором четверо человек бежит по исторической кровле. Отмечается, что хулиганов местные жители заметили вечером в понедельник.

- Вчера Дворцовая площадь стала местом притяжения. Вечером ДПС гоняли алкаша за рулем, а днём полиция и охранники гоняли руферов, забравшихся на здание Главного штаба Эрмитажа, - рассказали очевидцы в соцсети.

На опубликованном каналом «78» видео, видно, как четверо человек быстро спрыгивают с возвышения, где располагаются скульптуры с всадниками, и бегут к краю здания, выходящему на Невский проспект. Почему так торопились руферы, не известно. Возможно, они пытались скрыться от охраны. Несмотря на то, что из-за погоды кровля музея была скользкая, все четверо успешно преодолели все преграды.

Руферы забрались на крышу Главного штаба в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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