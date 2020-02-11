Кота со сгнившими зубами и опухолью на голове спасают в Петербурге

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:55:36+03:00

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В Петербурге спасают жизнь кота по имени Мифи от тяжелой болезни. Хвостатому пациенту удалили серьезное новообразование в ухе, которое начало сильно разрастаться. Судьба кота не проста. Раньше Мифи жил у одинокого мужчины вместе с семью своими собратьями и одним псом. Однако потом хозяин скончался и животные остались сиротами.

- Друзья хозяина попросили принять в приют, оборудовали бытовку для котиков. Собачку почти сразу забрали знакомые этого мужчины, а коты остались у нас, - рассказала Юлия Соколова, попечитель приюта для бездомных животных «Помоги другу».

Кот находился в тяжелом состоянии – у него болело и гноилось ухо. Волонтеры повезли его в клинику, сделали анализы компьютерную томографию. Оказалось – новообразование в ухе. Первую операцию провели по удалению гнилых зубов, чтобы предотвратить начало гниения челюсти.

Коту сделали операцию, но состояние его все еще тяжелоеФото: СОЦСЕТИ

7 февраля Мифи сделали вторую операцию по удалению опухоли, которая прошла очень тяжело. Спустя четыре дня после операции кот не может ходить и есть.

- Стоимость нахождения котика в клинике 3000 рублей в сутки. Но забирать его в таком состоянии в приют мы не можем. Обезболивать и обрабатывать нужно грамотно, - рассказали в приюте.

Мифи – очаровательный кот, ставший сиротой. Если вы хотите помочь в лечении хвостатого, обратитесь в приют «Помоги другу».

ИСТОЧНИК KP.RU