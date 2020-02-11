Пьяный петербуржец до смерти забил отца скалкой

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:28:26+03:00

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Очередной страшной иллюстрацией вреда алкоголя стала трагедия в Невском районе Санкт-Петербурга, где после совместного застолья сын убил отца. Все случилось вечером понедельника в доме 99 по улице Бабушкина.

- В 22:27 10 февраля поступил звонок о том, что после драки в одной из квартир жилого дома обнаружен труп мужчины, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Буквально через десять минут на указанный адрес приехал наряд. В квартире полицейские нашли следы бурной пьянки, а также хозяина квартиры. 31-летний мужчина был изрядно навеселе и не до конца понимал происходящее.

Тут же лежало тело его 56-летнего отца. Признаков жизни он не подавал. Прибывшие медики диагностировали смерть от телесных повреждений.

Предположительно оружием убийства стала скалка. Окровавленную кухонную утварь полицейские изъяли с места трагедии. Хозяин квартиры задержан, вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас решается.

ИСТОЧНИК KP.RU