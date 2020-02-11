Труп двухнедельного ребенка нашли в доме в Ленобласти

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:57:54+03:00

Девочка родилась только в конце января 2020 года

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В городе Подпорожье Ленинградской области скончалась новорожденная девочка. Вечером в понедельник, 10 февраля, 37-летняя женщина в своей квартире в доме 35 по улице Свирской нашла труп своей дочери, которая появилась на свет чуть больше двух недель назад.

- Мать обнаружила бездыханное тело ребенка около 18:15 часов в понедельник. Женщина вызвала скорую, также на вызов приехала полиция, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что малышка родилась 22 января 2020 года. Она прожила всего 18 дней. Семья у ребенка полная, на учете не состоит.

Тело мертвого ребенка было направлено в морг для установления причин смерти. Очевидных следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU