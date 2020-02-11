2020-02-11T13:10:45+03:00
Общество

Пассажирам опоздавшего «Сапсан» вернут деньги за билеты

Поезд из Петербурга в Москву 10 февраля задержался более чем на 1 час
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пассажиры опоздавшего "Сапсан" получат деньги за билетПассажиры опоздавшего "Сапсан" получат деньги за билетФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Пассажиры скоростного поезда «Сапсан», который в понедельник, 10 февраля, сильно задержался в пути, получат 100 процентную компенсацию от стоимости проезда. Инцидент произошел с рейсом № 773, который выехал из Петербурга в 17:10 и должен был прибыть в Москву в 21:02. Однако из-за технической неисправности опоздал на 1 час 16 минут.

- В 20:27 часов в понедельник, 10 февраля, на станции Решетниково Октябрьской железной дороги по причине технической неисправности был остановлен поезд «Сапсан», следовавший из Петербурга. К месту оперативно была направлена резервная «Ласточка», на которой пассажиры продолжили путь до Ленинградского вокзала. Задержка прибытия на конечную станцию составила 1 час 16 минут, - сообщили в РЖД.

Для того, чтобы вернуть деньги за проезд, пассажиры указанного поезда могут заполнить бланк претензии на выплату денежных компенсаций, который размещен на официальном сайте ОАО «РЖД». Адрес направления претензии размещен на бланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный ищет инвестора, который построит надземный путепровод на «переходе смерти»
Пьяный пермяк в петербургском кафе зарезал посетителя, за отказ в обслуживании
На Московском проспекте на полтора месяца ограничат движение
В соцсетях умилились спасенному новорожденному нерпенку, сосущему рыбку вместо соски
В Архангельске поставили дорожный знак, от которого надо звонить маме
Из-за надвигающегося урагана службы Ленобласти перешли в режим повышенной готовности
Пассажирам опоздавшего «Сапсан» вернут деньги за билеты
Труп двухнедельного ребенка нашли в доме в Ленобласти
КГИОП отказался включать здание медсанчасти на Одоевского в охранный список
Пьяный петербуржец до смерти забил отца скалкой
Детеныши серого тюленя нерпы начали рождаться на берегу Балтийского моря и Финского залива
Кота со сгнившими зубами и опухолью на голове спасают в Петербурге
Полицейские, избившие подростка на допросе, получили реальные тюремные сроки
Руферы забрались на крышу Главного штаба Эрмитажа в Петербурге
Развращавшего малолетних петербурженок в соцсетях нашли в Мордовии
Житель Кудрово кастетом переломал черепа собутыльникам, которых заподозрил в краже
Ночью в Петербурге сгорела машина главного инспектора УФСИН Ленобласти
«Газель» провалилась под тонкий лед в Мурино
На проспекте Культуры маршрутка влетела в припаркованный грузовик
В Сестрорецке открылся роддом, которого ждали 30 лет
Такси вылетело на автобусную остановку на Индустриальном проспекте
Дождь, мокрый снег и до +5 градусов: погода на вторник, 11 февраля, в Санкт-Петербурге