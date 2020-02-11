Пассажирам опоздавшего «Сапсан» вернут деньги за билеты

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:10:45+03:00

Поезд из Петербурга в Москву 10 февраля задержался более чем на 1 час

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Пассажиры скоростного поезда «Сапсан», который в понедельник, 10 февраля, сильно задержался в пути, получат 100 процентную компенсацию от стоимости проезда. Инцидент произошел с рейсом № 773, который выехал из Петербурга в 17:10 и должен был прибыть в Москву в 21:02. Однако из-за технической неисправности опоздал на 1 час 16 минут.

- В 20:27 часов в понедельник, 10 февраля, на станции Решетниково Октябрьской железной дороги по причине технической неисправности был остановлен поезд «Сапсан», следовавший из Петербурга. К месту оперативно была направлена резервная «Ласточка», на которой пассажиры продолжили путь до Ленинградского вокзала. Задержка прибытия на конечную станцию составила 1 час 16 минут, - сообщили в РЖД.

Для того, чтобы вернуть деньги за проезд, пассажиры указанного поезда могут заполнить бланк претензии на выплату денежных компенсаций, который размещен на официальном сайте ОАО «РЖД». Адрес направления претензии размещен на бланке.

ИСТОЧНИК KP.RU