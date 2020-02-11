Из-за надвигающегося урагана службы Ленобласти перешли в режим повышенной готовности

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:33:20+03:00

Местных жителей ожидает сильный дождь и мощный ветер до 18 метров в секунду

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В регионе сменился циклон, который помимо тепла в Петербург принес и непогоду в Ленинградскую область. Дорожные службы во вторник, 11 февраля, перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося сильного ветра до 18 метров в секунду.

- В течение дня температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, ожидается сильный дождь. Высота мокрого снега доставит до трех сантиметров, - сообщили в администрации Ленобласти.

Дорожный комитет региона дал указание районным службам круглосуточно контролировать состояние полотна и, при необходимости, выставить патрульные бригады. Одновременно на линию готовы выйти до 400 единиц спецтехники.

За минувшие сутки дорожники уже очистили от снега и наледи более шести тысяч километров региональных трасс, использовав 68 тонн чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU