В Архангельске поставили дорожный знак, от которого надо звонить маме

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:47:27+03:00

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Не закупать места для социальной рекламы, а поставить дорожный знак с напоминанием о маме, решила мэрия сурового северного города Архангельска. Теперь во дворе одного из домов по Троицком проспекту красуется надпись «Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят МАМЕ».

- «Горсвет» установил у своего офиса необычный знак. Это пробный вариант, а вскоре подобные знаки могут появиться и на прогулочных территориях города. Сейчас продумывается текст, дизайн и локации, - сообщает на официальной странице ВКонтакте «Открытый Архангельск» администрация города.

Теперь чиновники спрашивают мнение у местных жителей, как им такая инициатива. Люди в оценках осторожны и говорят, что лучше бы в администрации занимались фонарями и пешеходными переходами, которых очень не хватает.

Стоит сказать, что архангельские чиновники известны своим креативом. Осенью 2019 года они ставили полноразмерную фигуру смерти с косой и знаком «60» на аварийно-опасных участках. Как писали местные СМИ, казне такая «смерть» обошлась в 94 тысячи рублей. Наверное поэтому ее украли, хоть потом и нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU