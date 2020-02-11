На Московском проспекте на полтора месяца ограничат движение

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:21:35+03:00

С 13 февраля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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С 13 февраля в Петербурге вступают в силу новые ограничения для движения транспорта. Самым заметным адресом для водителей станет участок Московского проспекта. Здесь новые порядки введут аж на полтора месяца.

- С 13 февраля по 30 марта, а также 4 и 5 апреля в связи с проведением работ по реконструкции наружного освещения, будет ограничен проезд по Московскому проспекту на участке от площади Победы до Ленинского проспекта, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Кроме этого, с 13 февраля по 28 апреля закрывается проезд по четной стороне проспекта Ветеранов от Добровольцев до Партизана Германа.

С 13 по 27 февраля ограничивается движение по нечетной стороне Конногвардейского бульвара у Сенатской площади.

Дольше всего, с 13 февраля по 12 мая , будет ограничено движение по проспекту Ветеранов от проспекта Маршала Жукова до улицы Козлова.

И с 14 по 21 февраля ограничения вводятся на Среднеохтинском проспекте от Крюковой улицы до шоссе Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU