2020-02-11T14:35:38+03:00
Происшествия

Пьяный пермяк в петербургском кафе зарезал посетителя, за отказ в обслуживании

Агрессивный хулиган кричал и перевернул несколько столиков в заведении
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный посетитель петербургского кафе разнес зал и порезал мужчинуПьяный посетитель петербургского кафе разнес зал и порезал мужчинуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Неадекватный приезжий из Перми устроил беспредел в одном ночном кафе на проспекте Стачек в Петербурге. В 2:40 часов в понедельник, 10 февраля, сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который сначала разгромил заведение, а когда ему отказали в обслуживании, ударил ножом одного из посетителей. Скрыться с места преступления у него не удалось.

- Нетрезвый мужчина вел себя агрессивно в кафе, кричал на посетителей и сотрудников. После того, как он перевернул несколько столов, неадеквату заявили, что отказывают в обслуживании. Он вышел на улице и начал конфликтовать с одним из посетителей, которого в итоге несколько раз ударил ножом и убежал, - сообщили в Росгвардии.

Очевидцы быстро обратились в правоохранительные органы. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. В нескольких метрах от кафе они задержали подозреваемого.

Во время задержания пьяный мужчина вел себя агрессивно. Оказалось, что он неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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