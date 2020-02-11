Школьник со странными татуировками на теле расстрелял мигранта в Полежаевском парке

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:57:01+03:00

Молодой парень из Узбекистана получил выстрел прямо в голову, когда возвращался с работы [фото]

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В Петербурге группа подростков напала на молодого мигранта. Около 21:30 часов вечера 7 февраля в Полежаевском парке, расположенном в Красносельском районе, на 25-летнего приезжего из Узбекистана набросились парни и один из них выстрелил ему прямо в голову. Со множественными травмами пострадавшего госпитализировали в больницу.

- У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, огнестрельное слепое пулевое ранение, а также перелом лицевого скелета. В больнице ему оказали медпомощь и отпустили в удовлетворительном состоянии, - сообщили в МВД Петербурга.

16-летний школьник выстрелил в голову приезжему из Узбекистана / Фото: ГУ МВД Петербурга

Полиция занялась расследованием и вышла на след четверых парней. Вечером в понедельник, 10 февраля, правоохранители задержали 8-классника, 10-классника, а также 18 и 19-летних парней. Согласно данным расследования, один из них, 16-летний школьник, выстрелил в мигранта из свето-шумового пистолета «Пионер».

У подростка татуировки с тюремной тематикой / Фото: ГУ МВД Петербурга

Во время обыска у 8-классника нашли указанный пистолет, а также 4 патрона, 2 кассеты, 18 гильз от звукового патрона «Гром».

На школьника завели уголовное дело / Фото: ГУ МВД Петербурга

Кроме того, на теле подозреваемого оказалось множество странных татуировок. Некоторые из них относятся к молодежным неонацистским движениям, а также зашифрованные оскорблениям полиции. В отношении малолетнего хулигана возбуждено уголовное дело об умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU