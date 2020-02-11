2020-02-11T15:57:01+03:00
Происшествия

Школьник со странными татуировками на теле расстрелял мигранта в Полежаевском парке

Молодой парень из Узбекистана получил выстрел прямо в голову, когда возвращался с работы [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Парня со странными татуировками задержали за нападение на мигранта / Фото: ГУ МВД ПетербургаПарня со странными татуировками задержали за нападение на мигранта / Фото: ГУ МВД Петербурга
Изменить размер текста:

В Петербурге группа подростков напала на молодого мигранта. Около 21:30 часов вечера 7 февраля в Полежаевском парке, расположенном в Красносельском районе, на 25-летнего приезжего из Узбекистана набросились парни и один из них выстрелил ему прямо в голову. Со множественными травмами пострадавшего госпитализировали в больницу.

- У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, огнестрельное слепое пулевое ранение, а также перелом лицевого скелета. В больнице ему оказали медпомощь и отпустили в удовлетворительном состоянии, - сообщили в МВД Петербурга.

16-летний школьник выстрелил в голову приезжему из Узбекистана / Фото: ГУ МВД Петербурга

16-летний школьник выстрелил в голову приезжему из Узбекистана / Фото: ГУ МВД Петербурга

Полиция занялась расследованием и вышла на след четверых парней. Вечером в понедельник, 10 февраля, правоохранители задержали 8-классника, 10-классника, а также 18 и 19-летних парней. Согласно данным расследования, один из них, 16-летний школьник, выстрелил в мигранта из свето-шумового пистолета «Пионер».

У подростка татуировки с тюремной тематикой / Фото: ГУ МВД Петербурга

У подростка татуировки с тюремной тематикой / Фото: ГУ МВД Петербурга

Во время обыска у 8-классника нашли указанный пистолет, а также 4 патрона, 2 кассеты, 18 гильз от звукового патрона «Гром».

На школьника завели уголовное дело / Фото: ГУ МВД Петербурга

На школьника завели уголовное дело / Фото: ГУ МВД Петербурга

Кроме того, на теле подозреваемого оказалось множество странных татуировок. Некоторые из них относятся к молодежным неонацистским движениям, а также зашифрованные оскорблениям полиции. В отношении малолетнего хулигана возбуждено уголовное дело об умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крикливая сойка спасла больную краснокнижную сову в Петербурге
Бесплатные курсы русского языка для мигрантов открылись в Петербурге
Суд Петербурга забанил сайт с санкционным хамоном
Новую скоростную трассу построят в Петербурге
Школьник со странными татуировками на теле расстрелял мигранта в Полежаевском парке
Смольный ищет инвестора, который построит надземный путепровод на «переходе смерти»
Пьяный пермяк в петербургском кафе зарезал посетителя, за отказ в обслуживании
На Московском проспекте на полтора месяца ограничат движение
В соцсетях умилились спасенному новорожденному нерпенку, сосущему рыбку вместо соски
В Архангельске поставили дорожный знак, от которого надо звонить маме
Из-за надвигающегося урагана службы Ленобласти перешли в режим повышенной готовности
Пассажирам опоздавшего «Сапсан» вернут деньги за билеты
Труп двухнедельного ребенка нашли в доме в Ленобласти
КГИОП отказался включать здание медсанчасти на Одоевского в охранный список
Пьяный петербуржец до смерти забил отца скалкой
Детеныши серого тюленя нерпы начали рождаться на берегу Балтийского моря и Финского залива
Кота со сгнившими зубами и опухолью на голове спасают в Петербурге
Полицейские, избившие подростка на допросе, получили реальные тюремные сроки
Руферы забрались на крышу Главного штаба Эрмитажа в Петербурге
Развращавшего малолетних петербурженок в соцсетях нашли в Мордовии
Житель Кудрово кастетом переломал черепа собутыльникам, которых заподозрил в краже
Ночью в Петербурге сгорела машина главного инспектора УФСИН Ленобласти
«Газель» провалилась под тонкий лед в Мурино
На проспекте Культуры маршрутка влетела в припаркованный грузовик
В Сестрорецке открылся роддом, которого ждали 30 лет
Такси вылетело на автобусную остановку на Индустриальном проспекте
Дождь, мокрый снег и до +5 градусов: погода на вторник, 11 февраля, в Санкт-Петербурге