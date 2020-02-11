2020-02-11T16:12:09+03:00
Общество

Новую скоростную трассу построят в Петербурге

В городе готовят проект магистрали, которая разместится в Пушкинском районе
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге готовят проект по строительству новой скоростной трассыВ Петербурге готовят проект по строительству новой скоростной трассыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге готовят проект новой скоростной трассы, которая может получить название – Южная широтная магистраль. Как стало известно во вторник, 11 февраля 2020 года, документа, который распорядился сделать комитете по градостроительству и архитектуре, будет готов до 30 июня 2021 года.

- Речь идет об отрезке трассы в Пушкинском районе города. Магистраль должна связать часть Волхонского шоссе с Пушкиным и развязками КАД на пересечении с Сарицкой улицей, Петербургским шоссе и шоссе, - пишет «Мойка78».

Предполагается, что строительство нового скоростного участка поможет улучшить транспортную ситуацию в Пушкине и разгрузить имеющиеся дороги. Известно, что трасса пройдет над железнодорожными путями.

Сколько именно уйдет денег на строительство новой трассы, не известно. Предположительно, на первый этап будет потрачено порядка 7,5 миллиардов рублей. Часть денег выделят из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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