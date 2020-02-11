Суд Петербурга забанил сайт с санкционным хамоном

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:16:27+03:00

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала заблокировать два интернет-сайта, на который предлагалось купить заморские деликатесы, в том числе любимый многими гурманами испанский хамон.

- Суд установил, что на сайтах в свободном доступе размещена информация о реализации мясной и молочной продукции (сыра), запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

На сайтах spanish-food.su и hamon-spain.ru продавались сыры и хамон (сыровяленый окорок) производства Италии и Испании. В условиях санкций, дела у коммерсантов шли неплохо. Товар, исчезнувший с полок магазинов, свободно продавался в Сети. И все бы хорошо, вот только незаконно.

Теперь, по решению суда, Роскомнадзор обязан заблокировать доступ к интернет-сайтам. Закупаться санкционной едой петербуржцам придется в Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU