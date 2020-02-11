Бесплатные курсы русского языка для мигрантов открылись в Петербурге

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:30:45+03:00

Учеников делят на группы по уровню знания, а занятия проходят в вечернее время

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В Петербурге начали работать бесплатные курсы русского языка для мигрантов. В понедельник, 10 февраля, в Библиотеке национальных литератор состоялось первое занятие, в котором приняли участие 20 иностранцев. Вскоре уроки будут проходить дважды в неделю в четырех районах города: В доме 33 по Садовой, в Библиотеке имени Абрамова на Ивановской, Библиотеке-филиале №9 ЦБС на Гражданском проспекте и в доме 9 на Богатырском проспекте, где находится Библиотека Салтыкова-Щедрина.

- Преподаватели-волонтеры – выпускники и студенты старших курсов педагогических вузов Петербурга – провели тестирование на знание русского языка, чтобы распределить «учеников» по группам и рассказали о том, как будет строиться образовательный процесс. Курсы проводятся благотворительной организацией «ПСП-Фонд» при поддержке комитета по миграционной политике, - сообщили в Смольном.

Образовательные курсы, которые называются «Вместе», направлены на то, чтобы приезжие лучше знали русский язык и могли адаптироваться в российском социуме. Обучение бесплатно для иностранцев и ведется без привлечения бюджетных средств.

Занятия проводятся в вечернее время, в обучении могут принимать участие не только взрослые, но и дети-инофоны, те, кто недавно приехал в Петербург со всей семьей. Общее количество «иностранных студентов», которых способны обучить волонтеры – 500 человек в год. Записаться на обучение можно в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU