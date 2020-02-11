2020-02-11T17:40:01+03:00
Дом. Семья

Крикливая сойка спасла больную краснокнижную сову в Петербурге

Птица привлекла внимание к своей соратнице, которая не могла летать [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге спасли выбившуюся из сил сову / Фото: ВК "Кошкиспас"В Петербурге спасли выбившуюся из сил сову / Фото: ВК "Кошкиспас"
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В Петербурге спасли краснокнижную сову, попавшую в беду. Причем, как рассказала в социальной сети местная жительница, к больной соратнице привлекла внимание сердитая сойка, которая громко кричала, пытаясь оповестить людей. Благодаря ней и человеческой неравнодушности, серая неясыть попала в руки ветеринаров-профессионалов.

- Первый раз эту сову я увидела 13 января. Помогла сойка, уж очень она на нее ругалась. Сидела она высоко на большом старом дереве. Два дня она там сидела, а на третий улетела. А 27 января я ее увидела снова и на том же месте. Теперь она появлялась, исчезала на день-два, а потом вновь появлялась, - рассказала петербурженка.

Птица долгое время просидела на дереве пока сойка не привлекла к ней внимание / Фото: ВК "Кошкиспас"

Птица долгое время просидела на дереве пока сойка не привлекла к ней внимание / Фото: ВК "Кошкиспас"

Поздно вечером 4 февраля женщине позвонил охранник частной территории и рассказал, что во время обхода нашел явно больную птицу. Неравнодушная петербурженка связалась с сотрудниками спасательной организации «Кошкиспас», которые в свою очередь договорились о передаче совы в центр реабилитации диких птиц «Сирин». Волонтеры быстро сработали и уже в 10 вечера сову посадили в переноску и отправили на лечение.

На данный момент совушка находится под присмотром и уходом. После того, как ее вылечат, птицу постараются вернуть в природу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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