2020-02-11T17:57:41+03:00
Происшествия

10 машин устроили массовое ДТП в Купчино в сторону центра Петербурга

На Витебском проспекте образовалась двухкилометровая пробка
Лилия КОЗЛОВА
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Массовое ДТП из 10 машин создало пробку в КупчиноМассовое ДТП из 10 машин создало пробку в КупчиноФото: СОЦСЕТИ
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Массовая авария на Витебском проспекте создала серьезную пробку в Купчино. Около пяти часов вечера во вторник, 11 февраля, на трассе возле станции метро «Купчино» произошел «замес» из десяти автомобилей. Все обошлось без жертв, так как удары оказались не сильными. Однако движение из-за ДТП стало затруднено.

- Молодцы! На ровном месте, на сухой дороге! Люди вы совсем что ли? – иронично отметили пользователи сети.

- Не хило я там в пробке постоял, представляю сколько проклятий на них полетело.

Из-за массовой аварии, произошедшей на Витебском проспекте при подъезде к Дунайскому проспекту в сторону центра, пробка растянулась до самой развязки с КАД на два километра. Движение по дороге парализовано практически полностью.

На данный момент с ДТП разбираются сотрудники дорожной инспекции, выясняя, кто из участников был прав, а кто виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU

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