Два автобуса арестовали по пути из Кингисеппа в Петербург
В Ленинградской области на трассе «Нарва» арестовали два автобуса. Нелегальные перевозчики во вторник, 11 февраля, ехали из областного Кингисеппа в Петербург через Сланцы. Пассажиров они так и не смогли довести по месту назначения, так как попали на спецстоянку.
- Около деревни Зимитицы в Волосовском районе Ленобласти межведомственная транспортная комиссия арестовала транспорт, нелегально дублирующий маршруты официальных автобусных перевозчиков. Оба автобуса были отправлены на спецстоянку: у одного не было лицензии да перевозку пассажиров, а у второго - регистрационных документов на транспортное средство, - рассказали в администрации Ленобласти.
Всего было проверено 15 автобусов, ежедневно курсирующих между Петербургом, Волосово, Сланцами и Кингисеппом. Инспекторы Волосовского ГИБДД возбудили четыре административных дела за нарушение труда и отдыха водителей, езду без ремней безопасности и просроченные диагностические карты.
ИСТОЧНИК KP.RU