2020-02-11T18:15:13+03:00
Происшествия

Два автобуса арестовали по пути из Кингисеппа в Петербург

Нелегальные перевозчики везли пассажиров, не имея на это право
Лилия КОЗЛОВА
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Два автобуса арестовали по пути из Кингисеппа в Петербург / Фото: Администрация ЛенобластиДва автобуса арестовали по пути из Кингисеппа в Петербург / Фото: Администрация Ленобласти
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В Ленинградской области на трассе «Нарва» арестовали два автобуса. Нелегальные перевозчики во вторник, 11 февраля, ехали из областного Кингисеппа в Петербург через Сланцы. Пассажиров они так и не смогли довести по месту назначения, так как попали на спецстоянку.

- Около деревни Зимитицы в Волосовском районе Ленобласти межведомственная транспортная комиссия арестовала транспорт, нелегально дублирующий маршруты официальных автобусных перевозчиков. Оба автобуса были отправлены на спецстоянку: у одного не было лицензии да перевозку пассажиров, а у второго - регистрационных документов на транспортное средство, - рассказали в администрации Ленобласти.

Всего было проверено 15 автобусов, ежедневно курсирующих между Петербургом, Волосово, Сланцами и Кингисеппом. Инспекторы Волосовского ГИБДД возбудили четыре административных дела за нарушение труда и отдыха водителей, езду без ремней безопасности и просроченные диагностические карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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