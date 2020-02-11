17-летняя петербурженка обвинили в групповом изнасиловании студентов Лесгафта и Политеха

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:54:56+03:00

Сами парни уверяют, что девушка оговорила их и сама предложила вступить в сексуальную связь

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Полиция Петербурга разбирается в заявлении 17-летней девушка, которая обвинила в групповом изнасиловании студентов Лесгафта и Политеха. По словам девушки, инцидент произошел в ночь на субботу, 8 февраля. Однако сами парни уверяют, что заявительница оговорила их, ведь сама предлагала вступить в сексуальную связь.

- В субботу, 8 февраля, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что неподалеку от станции метро «Электросила» неизвестные изнасиловали его несовершеннолетнюю сестру. Позже с заявлением обратилась сама девушка. По ее словам, двое малознакомых людей изнасиловали ее в одной из квартир в доме на Ярославском проспекте, - пишут «Невские новости».

Однако позже поступила информация о том, что девушка могла оговорить парней из-за ссоры, которая произошла на вечеринке. Студенты рассказали, что интимная связь с гостьей у них действительно была, но только по общему согласию. Якобы, они познакомились с ней в интернете, а когда встретились, пошли в гости к одному из парней.

Со слов студентов, в квартире они устроили недетскую вечеринку, которую снимали на мобильные телефоны. Причем, якобы девушка провоцировала на эротику и интим, на утро между ними и девочкой произошел серьезный конфликт из-за уборки, за сто она грозилась отомстить.

На данный момент проверка информации продолжается. Уголовное дело пока не было возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU