Укус пальца сотрудницы полиции обошелся пьяной петербурженке уголовным делом

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:34:11+03:00

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Петроградский районный суд огласил приговор по уголовному делу, заведенному на петербурженку за применение насилия в отношении представителей власти. 22 ноября 2019 года девушка изрядно выпила, что привлекло внимание инспекторов патрульно-постовой службы МВД. С пьяной дамой решила поговорить сотрудница полиции, но та дала ей жесткий отпор, не желая проследовать в отдел для составления административного материала за мелкое хулиганство. В итоге на буйную женщину завели уголовное дело.

- Подозреваемая укусила второй палец правой кисти и нанесла не менее одного удара ногой в область головы сотрудницы полиции, причинив ей физическую боль и телесные повреждения, которые не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме этого дебоширка лягнула еще одного полицейского уже в патрульной машине. 11 февраля 2020 года в суде она раскаялась и вину признала. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU