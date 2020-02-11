2020-02-11T21:10:36+03:00
Общество

Жители Мурино ругают мать, оставившую на улице ребенка в коляске

Со слов очевидца, горе-родитель спокойно ходил по магазину, пока малыш оставался без присмотра
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Мурино прохожая возмутилась оставленным без присмотра малыше. Фото: vk.com/9kino.liveВ Мурино прохожая возмутилась оставленным без присмотра малыше. Фото: vk.com/9kino.live
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В сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте» горожане ругают мать, которая оставила своего малыша в коляске на улице, а сама отправилась в магазин за продуктами. Ребенок в это время спал, так что даже не заметил отсутствия родителя. Покуда мама не торопилась возвращаться, за коляской приглядела неравнодушный очевидец события. Позже женщина рассказала об инциденте в соцсети.

- Девочки, я, конечно, все понимаю, что пока ребенок спит, то можно зайти в магазин за покупками, но извините – зачем оставлять его на улице?! В наше неспокойное время! У меня просто нет слов… Мама этого ребенка спокойно ходила по магазину и не торопилась выйти, - пишет свидетель беспечности родителя.

В целом, комментаторы новости поддержали очевидца. Люди пишут, что нет ничего важнее, чем здоровье и благополучие ребенка. Хотя нашлись и те, кто не понимает, в чем весь сыр-бор – мол, никто в современном мире не крадет чужих детей.

- Чем разводить шум, чисто по-человечески присмотрели бы за малышом, если нашлось время фотографировать и описывать ситуацию. Может молодая мама, не подумала, - высказал мнение один из горожан.

Горожане активно спорят, права или виновата мама малыша. Фото: vk.com/9kino.live

Горожане активно спорят, права или виновата мама малыша. Фото: vk.com/9kino.live

ИСТОЧНИК KP.RU

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