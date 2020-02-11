Азартный лжегазовщик украл у петербургского пенсионера 300 тысяч рублей для ставок на спорт

11 Февр. 2020 2020-02-11T21:37:54+03:00

В Петербурге будут судить лжегазовщика, который наведался к двум пенсионерам. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Петербурге лже-газовщик украл у пенсионера 300 тысяч рублей для утоления своих азартных нужд. Все случилось перед прошедшими новогодними праздниками. В квартиру пожилого мужчины заявился человек, убедивший жильца в замене и ремонте газового оборудования. Под предлогом оплаты своей «работы», он попросил расплатиться на месте через приложение банка на смартфоне. Пенсионер без подозрений отдал ему свой телефон, а позже обнаружил, что на балансе карты отсутствуют целых 300 тысяч рублей.

Оказалось, мошенник перевел деньги на свой аккаунт конторы ставок на спорт. Полиция и следователи искали его пару месяцев и поймали с поличным.

- Известно, что подозреваемый мужчина неоднократно судим, он житель Красноярского края. Его задержали при попытке совершить преступление такого же характера в Центральном районе Петербурга, - передает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Сейчас уголовное дело в отношении лжегазовщика отправили в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. В худшем случае ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU