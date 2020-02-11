Электричка сбила женщину на пешеходном переходе станции «Старая деревня»

11 Февр. 2020 2020-02-11T22:08:43+03:00

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В группе «Соседи СПЧ, Приморский район» во «Вконтакте» сообщили о том, что на пешеходном переходе станции «Старая деревня» электричка снесла женщину. На вид пострадавшая средних лет. После жесткого удара она чудом осталась живой. На месте происшествия оперативно появились врачи скорой помощи и транспортная полиция.

Страшное столкновение произошло прямо на глазах местной жительницы Екатерины, которая шла к пешеходному переходу со своим ребенком. По ее словам, машинист электрички гудел еще издалека, но женщина продолжала идти. Ей не хватило буквально 1-2 шагов, чтобы избежать сильных травм.

- В чем одета – не помню. За 2 секунды до столкновения я увидела ее на путях, она переходила не спеша и смотрела в другую сторону. Была в шоке, увидев, как это происходит. У меня сил хватило только в 112 сообщить и собрать вещи с ж/д путей. Сфотографировать не успела, выгнали, так как была с ребенком. Проверьте, вернулся ли ваш родственник домой! – пишет Екатерина.

Пострадавшую доставили в больницу.

Информация о происшествии оперативно появилась в соцсетях. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

ИСТОЧНИК KP.RU